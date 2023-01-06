全球景氣堪慮之下，不僅記憶體晶片售價直直落，IT設備與伺服器的需求也漸漸消失，讓韓國三星電子在2022年最後1季的本業獲利重挫69%，掉到至少10年以來最低。

根據三星最新初步季報，去年10月到12月的3個月營業利益，大幅下滑至4.3兆韓元，約34億美元，明顯低於彭博社彙集各方資料的預估值6.7兆韓元。同時，營業額也減至70兆韓元。三星6日發布簡易版財報後，元月31日預定完整版的會出爐。

因全球利率一直上升，還有通膨還是居高不下，消費支出大幅度縮手讓這家韓國最大財閥，過去一段時間內飽受記憶體晶片、智慧手機以及顯示器需求頻頻走下坡所擾。

另外，三星顯示器與記憶體晶片最大客戶之一的蘋果，因為日前中國大陸鄭州廠出現大規模員工抗議事件，導致當時iPhone組裝作業一度不順遂，拉貨力道也難免有一定影響。

三星指出，未來財務狀況吃緊下，客戶群努力調整庫存量，故上季需求降幅超乎預期。同時，記憶體產品跌價程度也比原先想像要來的大。在全球總經長期出現紛擾之下，使得終端需求不佳，進而造成智慧手機銷售量以及營收金額雙雙下降。

日前，美國使出殺手(金間)，搬出部分晶片不得售予中國大陸的禁令，也讓三星部分重要客戶的營運受損，全球記憶體晶片市場更是雪上加霜。根據統計，有科技產品需求指標的韓國晶片銷售量，在2022年11月曾創2009年以來最大年減幅度之後，上個月繼續減少29%，且是連續第5個月下滑。

除了三星以外，全球記憶體大廠之一的美商美光預估，2023下半年態勢才有機會好轉，為了削減成本，先減少對新設備與廠房的支出。同時，可能不得不裁員10%左右。還有，韓國SK海力士也說過，2023年原資本支出應該會對半砍。

彭博社則預估，三星電子上季的營業利益，無論是用單月份或一年的角度來比較，或將都比預期來得低。再者，由於美光已公布的銷售位元出貨量以及獲利全都下降，上季記憶體晶片價格應會明顯下修。

2022年10月時，三星曾表示並沒有馬上要減少產能的規劃，作法與其它同業相左。但之後迄今，沒想到記憶體售價又大幅滑落。根據投資券商eBEST上個月下旬的研究報告，三星記憶體產品上季產量增加1成左右，不過平均售價卻跌了大概28%。

花旗認為，快閃記憶體產品目前的價格跟三星生產成本差不多，萬一日後跌價幅度超過預期，為了不侵蝕獲利水準，三星可能會修改原訂的資本支出規模，以樽節方式度過寒冬期。