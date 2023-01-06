微星(2377)今年CES展上抱回多項大獎，包括螢幕、筆電、桌機、配件等14款榮獲15項CES 2023創新獎的產品。今年獲獎的14款產品中，較令人矚目的是電動車充電樁，MSI微星科技EV Charger Premium / EV Charger AI是一款符合 SAE J1772 Type1和IEC 62196-2 Type 2規範的智能電動車AC充電樁，以60A輸出電流提供高達13.2 KW的快速充電功率。內建的7吋顯示屏幕可以顯示其充電狀態，IP55防護等級的時尚設計非常適合於室內外使用。此外，還支援以無線方式進行遠端管理、支付系統和車牌識別（僅供EV Charger AI型號）。

今年微星獲獎的品項包括：MSI微星科技Stealth 14 Studio電競筆電、MSI微星科技Raider GE78電競筆電、MSI微星科技Stealth 16 Studio電競筆電、MSI微星科技Pen 2觸控筆、MSI微星科技Titan GT77 HX電競筆電、MSI微星科技GeForce RTX 40系列顯示卡、MSI微星科技SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 HS 固態硬碟、MSI微星科技VIGOR GK71 SONIC青軸電競鍵盤、MSI微星科技CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS電競滑鼠、MSI微星科技RadiX系列電競路由器、MSI微星科技MEG 342C QD-OLED和491C QD-OLED曲面電競螢幕、MSI微星科技MAG 275CQRX電競螢幕、MSI微星科技MEG Trident X2 13th電競桌機、MSI微星科技MEG Z790 GODLIKE電競主機板MSI微星科技MEG Ai1300P PCIE5電源供應器、MSI微星科技Modem MD271UL螢幕、MS-XP01 EV Premium電動車充電樁、應用於MSI微星科技的智能防疫消毒機器人(AMR-AI-PJ-UVGI Robot)的3.5吋嵌入式單板電腦MS-98M3、透過一般立體聲揚聲器享受真正如臨其境的7.1虛擬音效等。