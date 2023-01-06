在2020年5月愛爾蘭出現非典型牛海綿狀腦病（BSE）或俗稱狂牛症的病例後，愛爾蘭牛肉隨即受到中國禁止，如今北京已經解除了當年對愛爾蘭牛肉進口的禁令，隨著這長期存在的問題得以解決，愛爾蘭農民重新打開了一個價值數百萬歐元的市場。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv） 5日報導，儘管非典型牛海綿狀腦病不被認為會造成公共健康風險，但根據愛爾蘭與中國大陸海關總署（GACC）商定的雙邊貿易協議書，作為預防措施，牛肉出口被立即暫停。在禁令之前，2019年，愛爾蘭向中國出口的牛肉價值達9600萬歐元（近新台幣31億元），原先2020年可望上看1億歐元（32億元）以上。

Shipments to China were suspended when a case of Bovine Spongiform Encephalopathy, or Mad Cow Disease, was discovered. https://t.co/UCuqTNRgeg — Qudach Ireland (@QudachIE) January 5, 2023

在慶祝週四（1月5日）宣佈的這一消息時，愛爾蘭農業部長麥克科納洛格 （Charlie McConalogue）表示，中國決定在與以前相同的條件下恢復愛爾蘭牛肉進口，這是「對我們牛肉部門產出的明確信任投票。」

麥克科納洛格在一份聲明中解釋說，在過去的2年裡，恢復牛肉進口一直是愛爾蘭的「重中之重」，因為愛爾蘭作為全球高品質牛肉出口國的聲譽「取決於它是否符合嚴格的動物健康和食品安全標準。」部長補充說，他期待著看到中國大陸市場的潛力在不久的將來增長。

同樣，負責市場開發的愛爾蘭國務部長海頓（Martin Heydon）也歡迎這一消息，他在推特（Twitter）上說：「雖然經過了一番努力才走到這一步，但這對該產業來說是一個非常積極的發展。」他補充說，他現在正與該行業合作，"利用這提供的機會"，並在他們離開的地方重新開始。

然而，愛爾蘭農民協會（IFA）的1位代表警告說，新冠肺炎疫情對中國餐飲業的影響，加上巴西等競爭對手在過去2年半之間，在沒有愛爾蘭牛肉進口的情況下，在市場上取得的份額，意味著市場可能不會立即反彈。

因此，愛爾蘭農民協會主席卡利南（Tim Cullinan）呼籲現在要進一步發展這一機會。「重要的是確保所有愛爾蘭牛肉產品的品質，畢竟市場本身沒有限制，現在必須努力制定協議，確保所有愛爾蘭牛肉產品都能銷售。」

愛爾蘭農民協會畜牧業主席高登（Brendan Golden）強調，農民需要看到這種重新開放的好處，會更直接反應在牛肉價格上漲，以抵消生產成本的上升。如此一來，可以加強農民的經濟生存能力，而不是推動產量的提高。該協會代表解釋說，因此，恢復貿易實際上可能有助於農民實現環境目標，因為它加強了市場上的價格，從而為繼續進行更可持續的耕作提供了足夠的利潤。