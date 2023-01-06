MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）在拉斯維加斯舉辦的2023美國消費性電子展（CES 2023）中，宣布計畫於美國俄亥俄州建立創新基地（Innovation Hub），讓供應鏈夥伴進駐，就近支持OEM車廠，加速合作及創新腳步。

同時，MIH聯盟在CES上展示北美生態系布局成果，聚集Lordstown Motors、INDI EV、Monarch Tractor等電動車品牌，分別體現商業車隊、娛樂遊戲、農業創新的多元應用情境，MIH借重盟創始會員鴻海(2317)的美國製造量能，建立從開發、設計到生產的完整產業鏈。

美國中西部之於全球汽車產業發展占據重要地位，豐沛人才及汽車零組件供應聚落將為美國汽車業及經濟發展帶來新氣象。MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，MIH除為開放電動車平台推動者，也是供應鏈專家，採取將全球供應鏈夥伴帶進北美的策略，爭取產業變革新契機。

鄭顯聰表示，鴻海目前在美國有兩個主要據點，一處位在威斯康辛州，目前以資通訊（ICT）產品為主，未來可作為電動車產業的發展樞紐。另一處則位於俄亥俄州，主要生產Lordstown Motors商用皮卡及轎車。

MIH計畫在鴻海俄亥俄州工廠附近建立創新基地，讓供應鏈夥伴進駐。鄭顯聰認為，鴻海美國2處廠區連結美國中西部涵蓋數州的汽車廊帶，能帶動整條供應鏈的發展，相信MIH聯盟在鴻海美國製造的資源及協助下，能大幅強化MIH北美生態系鋪展的深度及廣度。

MIH聯盟指出，美國市場有許多新興電動車OEM品牌，不論是討論新車型或開發新技術，均需要許多供應鏈夥伴支持。MIH能聚集將全球頂尖夥伴，讓OEM與供應鏈業者直接溝通，進而加速創新、縮短新款電動車量產進入市場時間。

MIH聯盟建立北美生態系，除了透過將全球電動車供應鏈帶進美國外，也相當看好B2B／B2B2C市場，目前與提供移動應用服務的企業探索新使用者體驗、商討合作可能，第一步打造3人座小車Project X，後續將針對北美市場開發6人座及9人座車款。

MIH聯盟將美國列為今年重點發展市場，在CES 2023攜手多個重要技術領域會員展示最新解決方案，包括圖資及導航領導廠TomTom、車輛資安公司VicOne、智慧聯網解決方案商FII工業富聯、觸控科技的GIS-KY、自駕的TIER IV，積極爭取北美市場龐大電動車商機。