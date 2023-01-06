路口監視器畫面曝光，該民宅鐵門竄出濃煙後隨即冒出火勢，屋內接著被烈焰吞沒，相當駭人。（民眾提供）

台中大里區東南路一處民宅火警釀一家8口有5人死亡，男屋主自行逃出屋外，女婿和大兒子則因不在家逃過死劫，據傳起火原因是男屋主發現有蛇，拿酒淋蛇後點火引發火勢，家屬對此駁斥，起火原因待查；而路口監視器畫面曝光，該民宅鐵門竄出濃煙後隨即冒出火勢，屋內接著被烈焰吞沒，相當駭人。

台中市消防局在3點52分獲報火警到場，現場除66歲屋主自行脫困外，消防人員於二樓、三樓搶救出62歲女屋主、38歲大女兒和其1歲大男嬰、屋主32歲二兒子及11歲曾姓孫子，5人現場失去生命跡象，送醫急救後皆不幸身亡。

路口監視器畫面曝光，該民宅鐵門竄出濃煙後隨即冒出火勢，屋內接著被烈焰吞沒，相當駭人。（民眾提供）

事發後，屋主的親戚們趕到現場關心，屋主的堂弟表示，屋主一家8口，女婿在菲律賓工作，平時與太太、2個兒子、女兒跟2名孫子住在一起，屋主因糖尿病單腳截肢，自己住在一樓，平常用輪椅代步，他的太太已退休在家照顧他，雖屋主疑似有精神疾病出現幻覺等，但一家人感情還算和睦。

有鄰居說，昨天還晚上還到屋主家串門子、跟小孩玩，屋主的大孫子平時很乖、有禮貌，一歲的外孫也很愛笑；另一名鄰居表示，外傳事故可能是因屋主用高粱酒澆蛇引發，但屋主一家平常不喝酒，不太可能有澆蛇的狀況，凌晨事發時他因聞到味道出外查看，看到住在一樓的屋主從房子內爬出來，對面鄰居也協助將其拉到屋外；屋主的家屬也駁斥，家中沒人喝酒，怎淋高粱「引火驅蛇」？認為阿公是胡亂說的。