Kiss of Death 👌🏽 pic.twitter.com/v4JgQqgDM5 — Boston Celtics (@celtics) January 6, 2023

塔圖、東契奇兩名本季年度MVP熱門人選6日正面對決，結果塔圖明顯占了上風！塔圖6日貢獻29分、14籃板及10助攻的大三元，表現明顯壓過拿23分、9籃板及3助攻的東契奇，「綠衫軍」塞爾提克124比95輕取地主獨行俠，除了中止最近2連敗，也讓獨行俠7連勝喊卡。

儘管塔圖與傑倫布朗上半場就陷犯規麻煩，幸好塞爾提克仍有布羅格登、葛蘭特威廉斯兩人挺身而出，幫助球隊一度領先到19分，打完上半場，塞爾提克64比46領先，東契奇雖在打完首節進入休息室治療左腳傷勢，卻仍回到場上繼續拚戰。

來到下半場，塔圖、傑倫布朗兩人手感開始回溫，塞爾提克逐漸擴大領先到20分以上，甚至到29分之多，眼見大勢已去，獨行俠乾脆末節讓東契奇、伍德兩大主力都沒上場，只能看著塔圖順利完成大三元，且在最後2分43秒就退場休息。

傑倫布朗也幫塞爾提克拿下19分、7籃板及3助攻，史馬特與布羅格登各有15分，葛蘭特威廉斯12分，懷特10分；獨行俠除了東契奇，表現較佳的是丁維迪18分、5助攻，哈迪替補拿下15分，伍德12分、12籃板，鮑威爾10分，獨行俠本季兩度跟塞爾提克交手都落敗。