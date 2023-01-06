每個人都想談一場轟轟烈烈的戀愛，但感情結局往往難控制，有的人失戀時會什麼事都不想做，但有的人反而會奮發圖強拚起事業，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、摩羯座、牡羊座只要談不成戀愛就拚事業，在愛情失利的情況下，為了填補空虛的感覺，就會用工作來尋找踏實感。

▍獅子座

獅子座喜歡讓自己「有成就感」的事情，比如說事業有成，當緣分未到，沒戀情，固然會有些失落，看到別人恩恩愛愛，也會羨慕，但他們會被刺激得想從別的方面找回自己的主場，談不成戀愛就拚事業，如有搞頭，讓人仰視，想想都覺得要奮力一搏。

▍摩羯座

人們經常認為摩羯座是個工作狂，閒不下來的他們的確喜歡在工作中實現自我價值，並憑藉努力去拿到想要的東西，他們喜歡成為能幹、能擔負更多責任的人，至於戀愛這種事，不習慣卿卿我我的摩羯座則要看情形，如緣分未到，寧可從工作中找踏實感。

▍牡羊座

牡羊座只要投入工作中，就容易廢寢忘食，他們不喜歡閒著，只喜歡找目標來消耗精力、體驗人生，如在愛情的道路上沒目標，就會用工作或其他事情來填補空白，越拚越起勁是因為他們喜歡一鼓作氣，趁勝追擊。