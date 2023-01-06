農曆春節將至，不少民眾開始置辦年貨、訂年菜，一名網友分享，他心目中過年必吃的年菜就是佛跳牆，沒吃到就好像沒過年，引起網友討論，不少網友分享過年必吃的料理，其中「烏魚子」和「親戚的挖苦」被點名最多次，大家狂點頭說，每年過年圍爐一定會出現。

一名網友昨在PTT上發文表示，過年圍爐餐桌上都會出現平常少見的佳餚，對他來說佛跳牆就是過年必吃的一道年菜，因為他真的覺得這道菜很好吃又很有年味，只要沒有吃到這道菜，他就覺得像沒過年一樣，不知道大家心目中必吃的年菜是啥？

貼文引起網友討論，綜合網友的回應發現，許多人心目中第一名的年菜竟然是「烏魚子」。不過，也有網友歪樓直呼，沒有哪道年菜比「親戚的挖苦」更經典了，每年過年圍爐必須出現的就是各種親戚間的攀比和吐槽。「親戚的毒舌」、「吃一頓親戚的剾洗（台語：諷刺或挖苦的意思）」。

另有不少老饕則分享過年必吃的菜餚。「必吃火鍋，大家一起涮鍋，這才有圍爐的氣氛」、「富貴雙方，冰糖蓮藕」、「蘿蔔糕必吃」、「佛跳牆」、「外省人都是吃水餃，其中一顆會包錢，吃到就會好運」。