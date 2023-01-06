根據周五特斯拉中國官網發布的訊息，特斯拉Model 3和Model Y所有車款在中國的售價最高調降13.5%。此前報導指出，特斯拉中國製電動車在去年12月的交車量跌至5個月新低。

根據其官網上顯示的價格來計算，特斯拉Model 3和Model在中國降價的幅度介於6%～13.5%。據官網顯示，Model 3的起跳價格從 265,900元人民幣調降至229,900元人民幣（約33,427.84美元），Model Y的入門價格從288,900元人民幣調降至259,900元人民幣。

特斯拉在去年10月已經將這些車款的價格最高調降了9%，且自去年9月以來，該公司已經向中國買家提供高達10,000元的購車獎勵。

中國這個全球最大車市的需求放緩，以及其政府決定終止十多年來提供給電動車的購車補貼，使特斯拉等汽車製造商不得不加重折扣力道以維持銷量。

中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）周四公布，去年12月特斯拉 交付55,796輛中國製電動車，較11月大減44%、較一年前減少21%，稱該美國純電動車大廠正在減產與降價，以應對不斷增加的庫存。

特斯拉頻頻打折促銷被視為是需求放緩的跡象，這也成為其股價崩跌的主要原因之一。

該公司去年第四季電動車產量和交車量以及去年全年交車量均創下新高紀錄，但受到物流問題、需求放緩、利率升高和經濟衰退疑慮影響，其表現仍然讓華爾街失望，且全年交車量也未能實現年增長50%的目標。

特斯拉的市值在2022年初突破1兆美元大關，但到了去年底卻已回吐超過65%，成為標普500指數成分股中表現最差的個股之一。Wedbush Securities知名科技業分析師、向來是特斯拉多頭的Dan Ives日前表示「就股價而言，特斯拉的降價，是壓垮駱駝的最後一根稻草」。數位華爾街分析師認為在競爭加劇和全球需求減弱之際，未來幾個月特斯拉的股價將面臨更大的壓力。