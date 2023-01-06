中菲行2022年營收408.13億元，創年度營業額歷史新高，同時啟動數位轉型，將2023 年定位為數位轉型元年，一方面運用科技進行內部的數位能力提升，另一方面則是外部面向客戶的線上服務的升級。

對內，中菲行自行研發DimBot機器人，應用光學影像辨識(OCR)、人工智慧與機器學習等技術，自動化進行相關銷售與成本預測、航班預報、船期追蹤、匯率分析等服務，提供給中菲行同仁強而有力的科技支援。對外，結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台，提供客戶專屬的儀表板、貨況追蹤、線上運輸文件庫、線上詢價、動態報表與虛擬客服等服務，讓中菲行的客戶可以擁有7X24小時不間斷的及時 資訊及服務。

中菲行表示，12月國際經濟景氣疲軟，美中對抗及俄烏戰爭持續，因廠商清理庫存，國際運輸需求疲弱，但由於各國新冠肺炎的旅遊限制放寬，國際旅遊大幅增加，客機腹載貨量因而增加，供大於求，國際海運市場亦未見需求回溫，繼續面臨供大於求的挑戰，中國的解封，造成一級城市如北京、上海和深圳染疫人數大幅增加，對供應鏈造成影響，國際空運及海運市場的需求仍然疲弱。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，而由於預見市場變動，強化數位行銷創造價值，掌握並增加了優質客戶，在市場急速下行時仍然保持相當的貨運量。

同時中菲行的虚擬數位平台競爭力亦發揮功效，透過資料庫，以雲端數據分析，更能深入瞭解客戶需求，以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務，透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證( ISO27001：2013 BSI Certification N0. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈的服務，並以RPA （Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用達到訊息一元化及數位化，強化了操作及管理效率及服務水平，深獲好評。