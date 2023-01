中菲行2022年營收408.13億元,創年度營業額歷史新高,同時啟動數位轉型,將2023 年定位為數位轉型元年,一方面運用科技進行內部的數位能力提升,另一方面則是外部面向客戶的線上服務的升級。

對內,中菲行自行研發DimBot機器人,應用光學影像辨識(OCR)、人工智慧與機器學習等技術,自動化進行相關銷售與成本預測、航班預報、船期追蹤、匯率分析等服務,提供給中菲行同仁強而有力的科技支援。對外,結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台,提供客戶專屬的儀表板、貨況追蹤、線上運輸文件庫、線上詢價、動態報表與虛擬客服等服務,讓中菲行的客戶可以擁有7X24小時不間斷的及時 資訊及服務。

中菲行表示,12月國際經濟景氣疲軟,美中對抗及俄烏戰爭持續,因廠商清理庫存,國際運輸需求疲弱,但由於各國新冠肺炎的旅遊限制放寬,國際旅遊大幅增加,客機腹載貨量因而增加,供大於求,國際海運市場亦未見需求回溫,繼續面臨供大於求的挑戰,中國的解封,造成一級城市如北京、上海和深圳染疫人數大幅增加,對供應鏈造成影響,國際空運及海運市場的需求仍然疲弱。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力,以明確市場定位,在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署,長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效,而由於預見市場變動,強化數位行銷創造價值,掌握並增加了優質客戶,在市場急速下行時仍然保持相當的貨運量。

同時中菲行的虚擬數位平台競爭力亦發揮功效,透過資料庫,以雲端數據分析,更能深入瞭解客戶需求,以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務,透過扁平化的組織與客戶互動,以資安認證( ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台(Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus System),提供國際物流價值鏈的服務,並以RPA (Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用達到訊息一元化及數位化,強化了操作及管理效率及服務水平,深獲好評。