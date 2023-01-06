隨著新一屆美國國會3日開議、共和黨重掌眾議院，國會山莊暴動事件調查委員會在事件滿兩週年前，正式走入歷史。

經過18個月調查、數千場證人訪問及10場聽證會，委員會9名跨黨派成員一致認定前總統川普（Donald Trump）為推翻2020總統大選結果，蓄意散播選舉舞弊不實指控，激起支持者2021年1月6日訴諸暴力，建請司法部以煽動暴動等4項罪名予以起訴。

至於委員會調查結果能否給人民與歷史一個交代，擦亮美國受損的民主招牌，還有待後人評價。

但可以確定的是，調查過程充滿政治角力與戲劇性時刻，將烙印在民眾記憶裡，持續被咀嚼消化。以下簡要回顧委員會運作期間10大重點時刻：

● 美國前副總統錢尼長女麗茲擔任委員會要職 槓上川普

即使作為眾院共和黨第3號人物，時任眾議員麗茲（Liz Cheney）不畏黨內壓力，加入暴動事件調查委員會，並接下副主席要職，是委員會唯二共和黨成員之一。

委員會去年6月9日舉辦首場聽證會，麗茲在會上火力全開，左批川普明知自己選輸，仍散播不實指控，試圖說服美國大眾弊端「偷走了選舉」，右嗆為川普辯護的共和黨人，直指「川普有一天會消失，但你的不名譽將會留下」。

在此之前，麗茲2021年5月已因投票支持以煽動叛亂罪行彈劾川普，遭共和黨拔除黨團會議主席職位；加上在委員會一連串反川發言，麗茲在「深紅」懷俄明州選區支持率大跌，去年8月爭取黨內連任提名失利，被迫離開眾議院。

● 前司法部長巴爾批舞弊傳言胡扯 指川普「與現實脫節」

委員會去年6月13日召開第2場聽證會，播放數段川普貼身政治與法律顧問證詞，他們一致奉勸川普大選發生弊端的指控「完全是假的」，川普卻不予理會。

其中來自川普任內司法部長巴爾（William Barr）的證詞最受矚目。他用「愚蠢」（idiotic）、「荒唐」（nonsense）、「瘋狂」（crazy）及「令人不耐」（annoying）等字眼形容川普選舉舞弊指控，並稱他曾直接了當告訴川普，相關傳言是「胡扯」（bullshit）。

巴爾回憶：「我當時心想，天啊，如果他（川普）真的相信這些東西，他已經與現實脫節。」

● 川普聽信不實說法 施壓彭斯不得認證拜登勝選

委員會去年6月16日召開第3場聽證會，聚焦川普副手彭斯（Mike Pence）在國會山莊暴動事件扮演的角色。

相關證詞與證據顯示，川普聽信保守派律師伊斯特曼（John Eastman）說法，認為兼任參議院議長的副總統彭斯有權拒絕接受某些州的選舉人票或暫停計算選票，因此不論公開或私下都強力施壓彭斯，要他不得認證民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選。

但根據彭斯律師證詞，即便暴徒1月6日離彭斯只有40英尺（約12公尺），他仍堅守崗位，拒絕離開國會，希望繼續計算選舉人票。

委員會也引述極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）一名線人表示，當時闖入國會暴徒若逮到機會，「就會殺了彭斯」。

● 川普試圖施壓紅州官員 變造選舉結果

3位紅州官員去年6月21日出席委員會第4場聽證會，指控川普試圖施壓他們變造選舉結果，包括喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）、拉芬斯伯格辦公室營運長史特林（Gabe Sterling）以及亞利桑那州議會議長鮑爾斯（Rusty Bowers）。

拜登2020大選分別在喬治亞州與亞利桑那州以0.23%、0.3%的得票率差距擊敗川普。

委員會現場播放拉芬斯伯格2021年1月2日與川普的通話內容，川普在電話中要求拉芬斯伯格「找出1萬1780張選票」，讓他逆轉選舉結果。

● 司法部官員也遭川普施壓 被要求接受大選舞弊說法

委員會去年6月23日舉行第5場聽證會，多名川普任內司法部資深官員作證指出，川普試圖施壓他們接受大選舞弊的說法，並曾考慮開除時任司法部代理部長羅森（Jeffrey Rosen），改任命願意協助他扭轉選舉挫敗的司法部官員克拉克（Jeffrey Clark）。

當時擔任司法部代理副部長的唐納福（Richard Donoghue）透露，川普曾試探性問他，若改讓克拉克擔任司法部長他會如何反應，「我說，總統先生，我們會立刻辭職」，讓川普因此作罷。

● 前白宮助理驚人爆料 揭露川普幕後瘋狂行徑

曾任白宮前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）助理的賀勤森（Cassidy Hutchinson）去年6月28日出席委員會第6場聽證會，揭露川普因不滿敗選做出的一系列瘋狂行徑。

賀勤森指稱，1月6日當天，川普明知許多支持者攜帶槍械，仍呼籲群眾前往國會大廈，且一度堅持要加入他們行列。前往國會的要求遭拒後，川普憤怒不已，試圖與特勤局人員搶下總統座車方向盤，並大罵「我是他X的總統，現在馬上載我去國會大廈」。

此外，賀勤森宣稱，川普2020年12月得知巴爾向媒體表示沒有證據顯示大選存在舞弊後，氣得把午餐往牆上砸。

●川普推文被指煽動極右翼組織 導致國會暴動事件

委員會去年7月12日舉行第7場聽證會，聚焦川普國會暴動前一則推文對極右翼組織的影響；2020年12月19日，川普推文說：「1月6日華府大型抗議，要去參加，會很瘋狂的（wild）！」

委員會認為，該則推文是對「驕傲男孩」、「守誓者」（Oath Keepers）等極右翼組織成員的戰鬥號令；當天暴動群眾不少是來自這兩個組織。

1月6日闖入國會的艾瑞斯（Stephen Ayres）作證指稱，他與同夥原本沒有計劃去國會，但川普當天演說讓大家群情激憤，「我們基本上只是照他的話行事」。

●1月6日關鍵187分鐘

委員會去年7月21日召開第8場聽證會，檢視川普1月6日從發表演說到呼籲支持者回家中間無作為的關鍵187分鐘。

根據相關證詞，川普當天離開演講台15分鐘內，就被告知國會遭擊擊的消息，梅多斯、川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）在內多位幕僚呼籲他發聲明譴責攻擊事件，但接下來2個半小時，川普只盯著電視新聞，未打半通電話給執法單位或國安官員。

前白宮副發言人馬修斯（Sarah Matthews）則批評川普在暴動發生當時還推文罵彭斯「沒勇氣做該做的事」是「火上澆油」，等於為暴徒開綠燈，告訴他們闖入國會沒關係。

●委員會表決傳喚川普 川普提訴反擊

委員會去年10月13日以9比0全體同意的票數，傳喚川普提供證詞與通訊紀錄，但川普立即提起訴訟反擊。

有鑒於解散在即，委員會去年12月28日在遲遲等不到川普證詞及有關文件情況下，撤回對川普的傳票。

●委員會建請司法部起訴川普 發表最終報告

委員會去年12月19日召開最後一場聽證會，建請司法部就妨礙公務正式程序、圖謀詐騙美國、圖謀做出不實陳述及煽動暴動等4項罪名起訴川普。不過，上述建議不具法律效力，最終仍要看司法部決定提起哪些訴訟。

3天後，委員會發表長達845頁的最終報告，詳述川普如何試圖制服、施壓與誘騙不願協助他推翻大選結果的人士，並將國會暴動事件歸咎於川普，直指「若不是他，1月6日任何事件都不會發生」。

報告就暴動事件提出11項建議，包括應禁止川普和其他參與暴亂的人擔任公職。川普已宣布計畫在2024年再次角逐白宮大位。