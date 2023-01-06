據香港《星島日報》報導，海南航空近日公告，入境北京國際航班從下周四（1月12日）起，將不再分流。據了解，上述政策適用於所有航空公司，執行時間均從1月12日零時起。這意味著，實施近3年的北京入境航班分流措施正式宣告結束。

海南航空4日發布公告稱，根據相關政策調整，自2023年1月12日零時起（按落地時間計算），海南航空執飛的所有目的地為北京的國際航班不再分流，將按照航班計畫直接落地北京。

為嚴控首都北京疫情輸入風險，2020年3月22日中國民航局、國家衛健委、海關總署等聯合發布《關於目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境的公告（第2號）》，決定自2020年3月23日零時開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從指定的第一入境點入境。相關措施將根據疫情變化情況適時調整。

公告顯示，指定的第一入境點包括天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安等12個城市。乘坐相關國際航班的旅客在第一入境點實施檢疫並辦理入境手續，行李清關；檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京，腹艙所帶貨物在北京清關。

約半年後，2020年9月2日，中國民航局發布新公告稱，為確保常態化疫情防控下國際客運航班平穩有序運行，更好地發揮北京國際航空樞紐作用，自9月3日起，逐步恢復經第一入境點分流的北京國際客運直航航班。

其中，泰國、柬埔寨、巴基斯坦、希臘、丹麥、奧地利、瑞典、加拿大等八個輸入病例較少國家至北京的9個航班先行恢復。此後，經第一入境點分流的北京國際客運直航航班繼續恢復。

北京市委宣傳部副部長徐和建曾在疫情防控發布會上表示，本著小幅穩妥、漸次增加，有序開放的策略，北京適時考慮擴大直航國際航班數量和人員往來規模。

根據情況，逐步恢復每日不超過四至五個國際航班，人員規模在1000人左右。同時，密切跟蹤境外疫情發展和航班調整後疫情輸入情況，堅持動態評估，服務保障境內外人員安全、有序移動。

直到近期，隨著政策調整，此前經第一入境點分流的北京國際客運直航航班也將全部恢復。

以中國國際航空為例，國航以北京首都機場為主運營基地，截至2022年12月28日，其在北京首都的出入境國際航線共有26條。此前，北京至洛杉磯航班第一入境點為天津、北京至華沙第一入境點為瀋陽、北京至米蘭第一入境點為呼和浩特。國航內部人士稱，1月12日起，這些入境航班都將調整為直航。