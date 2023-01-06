2021年1月6日，不滿美國總統大選結果的川普支持者闖入國會山莊，四處搗毀、破壞公物，全球譁然。兩年過了，儘管民粹主義從高峰稍稍減退但依然瀰漫，美國社會對立依舊。

政治素人、電視實境秀主持人出身的川普（Donald Trump）在2017至2021年擔任美國總統4年期間，不尊重專業幕僚意見，經常跳過現有體制，直接訴諸選民，導致美國民粹主義快速高漲。川普利用民粹語言製造社會對立，也讓社會撕裂擴大到難以修復的狀況。

社會兩極化發展，正是2021年國會暴動引爆的背景。

2021年1月6日，不承認輸掉總統大選的川普，在白宮南草坪對支持者指控選舉舞弊、大選結果遭民主黨竊取。

大批支持者隨後沿著賓州大道往國會山莊前進，和國會警察對峙後闖入國會內部，擾亂國會計票認證總統候選人拜登（Joe Biden）獲勝的結果，四處搗毀公物。這起事件造成包括一名警察在內共5人喪生，也讓美國這個全球老牌民主國家蒙羞。

在國會暴動兩週年之際，總統拜登舉行儀式紀念這美國民主史上黑暗一頁。拜登曾公開譴責這起暴動對民主與法治構成威脅，也誓言任內將重新團結美國，並消除社會分歧。

2021年5月，美國眾議院成立國會山莊暴動事件調查特別委員會（Jan. 6th Select Committee），這個由7名民主黨人和2名共和黨人組成的小組歷經18個月的調查，於2022年12月底提出超過800頁最終報告後，在新一屆國會成立時解散。

調查特別委員會去年11月建議美國司法部應就國會山莊暴動事件起訴川普涉嫌煽惑動亂，並在去年12月22日公布的最終調查報告中援引美國憲法修正案建議不得讓川普參與公職。

目前不知由共和黨主導的新一屆眾議院將如何處理委員會提出的資料與報告，但一連串國會聽證會、川普時期官員與幕僚接受媒體訪問的說詞，都讓外界清楚看到川普面對選舉結果的不理性與違法行為，對於理性的川普支持者確實發揮勸退效果，成果也在去年11月美國期中選舉中顯現，共和黨內出現擺脫被川普綁架的聲音。

但深信川普陰謀論的人依然不在少數。即使川普跌落神壇，但川普的反全球化、反移民言論已深植在這群人的腦海中，即使拜登政府尋求社會團結，但因為對槍枝、墮胎、移民等議題的立場迥異，政黨惡鬥、社會分歧依然大得難以跨越。

拜登在去年耶誕致詞中坦言社會變得過於分歧，呼籲大家利用耶誕節期間「花點時間靜靜反思，找回耶誕節最重要的寧靜……並認真對待彼此」。