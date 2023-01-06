台積電積極布局全球，除了赴美國亞利桑那州設廠，投入5奈米製程外，未來也將開闢3奈米產線，預計2026年量產，等於目前台積電最頂尖技術的部份產能將移往美國，引發技術外流的擔憂，但知名學者米勒（Chris Miller）則認為這些擔憂被誇大了，美國無法複製台積電在台灣的成就。

半島電視台報導，書籍《晶片戰爭》作者、美國塔夫茨大學國際歷史副教授米勒認為，台積電仍將最先進技術留在台灣，就算2026年美國擁有目前最好的3奈米產線，但屆時台積電已經應用更先進的晶片技術，等於最有優勢的領域一直留在台灣。

此外，米勒認為，外界對於台積電將因赴美設廠造成「矽盾」瓦解、技術外流的擔憂被放大了，美國無法複製台積電在台灣的成就，且晶片法案不太可能讓台積電的技術領先地位受影響。

話鋒一轉，報導提到，台積電雖然是台灣半導體領頭羊，但台灣還有很多生產低階晶片又依賴大陸市場的小公司，受晶片法案與制裁的影響較為劇烈。

前立委許毓仁告訴半島電視台，「台灣內部在台積電赴美的議題上立場分歧，一些人對此事感到不滿，但另一群人則認為台積電別無選擇，只能不斷適應產業環境，且部分半導體廠商如聯電的狀況反而較令人擔心，因為他們沒有生產先進製程，但後來我也發現他們越來越能融入大陸技術與環境。」