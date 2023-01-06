眾所矚目的武陵農場櫻花季將在下月登場，公路總局和武陵農場6日開記者會，宣布交通管制措施以及旅遊相關日期攻略。

經過評估後，2023年櫻花季比2022年提前5天，在2月7日到2月28日登場。每年2月也是武陵農場住宿及露營熱門定位時段，分別已經在2022年11月及12月開放訂位，熱門時段幾乎秒殺；已確認訂位的旅客可在1月15日下載車輛通行證。

公路總局與退輔會、武陵農場等相關單位共同規劃四大交通疏運措施，分別有：

一、場內總量管制

櫻花季前一天淨園，期間武陵農場每日進場人數限制6,000人，包含住宿旅客1,800人、一日遊旅客4,200人（團客及搭乘公共運輸的遊客）。

根據規劃「平日」一日遊遊客團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。

二、道路交通管制

1.台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

2.台7甲線45k－55k（思源啞口－中124線路口）路邊禁止臨時停車。

3.台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

三、團客預約入場

櫻花季期間「平日」每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車及九人座20部車輛入場；「假日」每日開放20部甲類（大型）遊覽車及10部乙類（中型）遊覽車入場（須加裝GPS設備），並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。

四、公共運輸接駁

(一)各路線票價說明如下：

1.【國光客運臺北車站－武陵農場】、【臺北市府轉運站－武陵農場】：全票730元、優待票450元。

2.【宜蘭轉運站－武陵農場】：全票610元、優待票310元。

3.【羅東轉運站－武陵農場】：全票630元、優待票330元。

4.【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：全票520元、優待票280元。

5.【梨山－武陵農場】：全票160元、半票80元。

（二）購票方式：

1.臺北及宜蘭地區至武陵農場：

採預售方式由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS臺北轉運站」App及KLOOK網訂平台同步售票，112年1月7日12時起開放預售。

2.梨山至武陵農場：

(1)網路App預售：可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，112年1月6日14時起開放預售。

(2)現場預售：由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。