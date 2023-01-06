小甜甜昨（5）日在臉書寫下千字長文，控訴老公宋先生家暴，甚至被宋逸民、陳維齡等人阻止報案，未料老公深夜PO出影片反擊，坦言是小甜甜先動手挑釁，才忍無可忍做出暴力舉動，對此，美女主播高毓璘發文怒嗆：「家暴就是零容忍，沒有什麼灰色地帶」。

美女主播高毓璘看完小甜甜家暴相關報導，昨（5）日在臉書發文強調：「家暴就是零容忍，沒有什麼灰色地帶，不論是一次還是半次都不可以」，接著不忘提醒所有受害者，倘若受暴記得報警、驗傷，然後勇敢離開，最重要的是要相信自己絕對沒有錯，至於會要求忍耐的才是有問題的人，並強調「丟掉手中的垃圾才能握住下一個幸福」，似乎在對小甜甜隔空喊話。

對此，網友紛紛留言：「千萬不要說為了小孩，那只是延續悲劇。為了小孩更需要健康正常的人生」、「根本是變向鼓勵家暴」、「最好的道歉就是沒打第二次，我覺得精華在這裡」、「我只想知道他們當時叫人不要報警，不要驗傷是什麼想法」、「家暴不止是終止婚姻，更是傷害對方，造成幼童陰影性格扭曲等傷害」。

眼見老公凌晨公開爭執影片反擊，小甜甜表示看到老公發文內容，感到相當震驚，坦言：「我真的已經完完全全不認識這樣的你了」，接著提出3點質疑：「是誰指使你出來說這些謊的？是誰幫你寫聲明稿讓你照著唸的？是誰教唆你偷我的手機再把我手機影片存到你的手機的（你知道這犯法嗎？）」。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。