將軍青鯤鯓扇形鹽田所在的七股鹽場，是臺灣所設的六大鹽場中最大者，也是鹽業史上最後一個鹽場，近年來因空拍興起絕美景色而備受矚目。台南市政府投入總計8300萬元活化將軍青鯤鯓扇形鹽田，預計將在今年6月後完工，依濕地保育利用計畫明智利用，發展濱海生態旅遊及自然環境教育基地。

台南市政府觀光旅遊局郭貞慧表示，去年以展現濱海鹽業歷史風華及形塑扇形鹽田地景特色，向交通部觀光局爭取觀光前瞻建設經費，預計在扇眼處打造出濱海新亮點，佔地逾1公頃的扇鹽地景園區，保留既有生態鹽灘濕地清整危害棲地外來物種，並設置生態觀察棧道、解說休憩亭與水岸平台等環境教育設施，及停車空間與廁所等旅遊服務設施，使民眾瞭解扇形鹽田的歷史風華，吸引遊客近海、敬海、與海相迎，喚醒人與製鹽及人與海洋的連結。

觀旅局指出，結合台南在地藝術家楊士毅，在鹽田中軸線中點處創作出一個呈現扇鹽之美及鹽地精神結合的生態教育親水藝術平台作品-生命之樹，傳達扇鹽筆直通向大海的中軸線，像是一條劈開海水的道路，面對困難卻依然堅定前行，呼應著鹽分地帶人們的生命精神，而雙面扇形也構成一道祝福之門，祝福每個通過這裡的人，不論心中方向在何處，都能走到自己渴望的地方。修復已經崩壞的扇骨中軸線道路，串連地景園區與生命之樹，結合成一條可以朝光前行，向海致敬的朝聖之路，讓大家在步行之中沈澱自己，清晰方向，堅定前行。

觀旅局表示，鹽工宿舍(歷史建築七股鹽場減資建物群)目前由文化局鹽業文化景觀普查進行中，俟後續調查結果再辦理再利用工作。另外針對青鯤鯓社區觀光動線環境也將著手進行周邊環境整理，將觀光人潮效益延伸至青鯤鯓社區與青山漁港，帶動地方產業發展。

觀旅局指出，這一系列扇形鹽田活化計畫，已在將軍區投入總計8300萬經費陸續進行施工當中，整體工程會在112年6月後完成。未來在鹽豐橋右側台南海淡廠建置也持續推動，會串聯周邊景點，提供更多旅遊服務與晀望休憩空間。

扇形鹽田為國家級重要濕地之一部分，為共同維護濕地自然環境完整，觀旅局呼籲民眾不要開車進入濕地避免驚擾生態，在旅遊停車動線規劃上，南25道路兩旁皆有畫設停車格，民眾可就近停車以步行的方式漫遊扇形鹽田。而目前中軸線道路工程已開始進入施工階段，修復完成前為維護民眾安全，會先行架設施工圍籬，並在入口處增設告示，避免民眾進入施工區發生危險，而對生命之樹好奇的民眾，可先至扇鹽地景園區外圍道路旁遠眺觀賞拍照。未來市府也將持續與雲嘉南濱海國家風景區管理處合作，提升台61線將軍沿海地區，青鯤鯓聚落周邊整體景觀，帶動臺南濱海旅遊軸帶的觀光潮。