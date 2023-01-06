中和警查獲詐團拘禁豬仔，汽車旅館救出1名被害人。

新北市中和警分局4日晚間至轄內旅宿業清查住宿名單，在某汽車旅館發現多人入住1房，遂至該房臨檢，其中23歲陳姓男子見警方到場，立即表明遭其他4人控制行動，警方將犯嫌帶回偵辦，全案依詐欺、妨害自由罪嫌送辦。

警方表示，陳男是為賣帳戶供詐騙集團轉帳使用，本月4日與胡姓男子約定以20萬元販售帳戶，陳男前往赴約後，即遭控制行動，並收走其存摺、身分證、手機、提款卡，並帶往中和區中興街民宅拘禁，後再移至該汽車旅館持續控制行動，並被交代如遇警方臨檢則聲稱係朋友聚會唱歌，所幸警方察覺有異，經逐一盤問，犯嫌終於供出拘禁被害人情事。

警方現場逮捕26歲胡姓男子、23歲何姓男子、26歲張姓男子及30歲鍾姓女子，成功營救陳姓被害人。偵訊後，全案依詐欺、妨害自由罪嫌移送新北地檢偵辦，並擴大追查共犯及清查有無其他被害人。

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