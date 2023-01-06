新竹市警方4日接獲民眾報案，指70多歲的丈夫上午出門後遲遲未返家，丈夫因患有失智症疑似迷路，讓家人十分擔心，還好警方注意到家人曾用電話與他聯絡，急忙透過手機地位找人，幸好最終在超商外面找到老翁，才讓老翁與家人團聚。

新竹市警局第一分局西門派出所員警於1月4日執行巡邏勤務， 接獲曾姓民眾報案稱，丈夫上午出門說要訪友後遲未返家，而家中親友有接到丈夫撥打電話求助，於電話中表示不知道自己身在何處，因曾女丈夫高齡70多歲，且常因血糖過低暈倒，又患有失智症，十分擔心其安危，急忙尋求警方協助。

警方聽聞老翁曾撥打電話求助，立即透過手機定位，搜尋老翁可能位置及調閱監視器確定路徑，並派員前往手機最後定位地點周邊尋覓，終於在1間超商外尋獲失蹤老翁，老翁當時已因血糖過低癱坐於椅子上。

警方立即聯繫家屬到場確認老翁狀況並協助送返家，家屬對於警方熱心積極且神速尋回家人，表示非常感佩。警方提醒，家中若有長者走失，應立即報警協尋，如有失智家人，可由警方提供指紋建檔服務，一旦發生走失狀況，警方可迅速辨識身分，協助返家。