武陵農場櫻花季將於2月7日至28日登場，武陵農場預估今年花期提前且更長。（武陵農場提供／陳祐誠傳真）

武陵農場櫻花季將於2月7日至28日登場，武陵農場預估今年花期提前且更長，並再度與交通部公路總局合作規畫交通疏導方案，例如入口交通管制、鄰近路段禁止臨時停車、每日入園總量管制6000人等。

武陵農場副場長胡發韜表示，去年底雖有幾波寒流，但整體溫度還是偏暖，預估今年櫻花季較去年提前5天，且花期較長，農場內設有9支24小時監視器，讓民眾能掌握花況與天候。

櫻花季期間，武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人與1日遊遊客4200人。1日遊部分，平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人，住宿遊客則要憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場。

武陵農場周邊道路也將實施交通管制，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制、台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，台7線及台7甲線等聯外道路，沿線將設置大型牌面，提醒無通行證者請勿進入。

櫻花季平日每日開放25部大型遊覽車、21部中型遊覽車及20部9人座車輛入場；假日每日開放20部大型遊覽車及10部中型遊覽車入場，須先行於武陵農場建置的預約平台辦理登記。

武陵農場今年首次試辦「友善高齡長者旅遊日」，2月7日櫻花季首日，針對65歲以上長者提供套裝優惠，包括通行證核發、門票優惠、供應便當、賞櫻活動、無障礙步道與專人導覽，每人報名費300元，限額40人。

公共運輸接駁方面，今年規劃6條路線，分別國光客運「台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」，明日中午起開放訂票；豐原客運「梨山－武陵農場」今日下午2時起開放預售。