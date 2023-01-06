就在彰化夜市傳出有換鈔集團的犯罪行為之後，澎湖最大的馬公北辰市場也傳出有民眾在銀行領錢後，遭一名60多歲男子鎖定要求換鈔，所幸曾男看過新聞警覺有異，悍然高聲喝斥拒絕後，此人又向另一人假借換鈔。馬公分局知悉後，提醒民眾年關將近，除了要提防宵小蠢動外，對於違法詐騙、換鈔的行為也要留意，以免倒楣破財。

曾姓男子表示，他在馬公北辰市場北辰路與光復路口的第一銀行領錢時，後面來了一名大約60歲的中年男人，手裡拿著一張1000元的鈔票，要跟他換剛領出來的錢，由於曾男剛好看到新聞在報，最近有人用假的1000元在夜市購物，造成多個攤商被騙，因此他大聲拒絕，該名男子隨後不死心，又向另一位領錢的人換鈔。

馬公分局接獲通報後，第一時間派員找到曾男，了解事件發生細節，希望能找到「換鈔男」的行蹤，不過暫時未發現。警方呼籲民眾，農曆年前大家歡慶新年到來，請務必要注意居家、財務的安全，尤其詐騙猖獗，民眾一定要做好防範，多一分小心才是。

另外，澎湖西衛社區的住家，也傳出有一名穿深色衣服、揹一個工具袋的男子，早上10點多逐戶拜訪，說要檢查瓦斯管線。民眾質疑這樣的檢查是否涉及違法，並在臉書貼文提醒，家裡如有老年人要注意，這些人進家中檢查後，會假借家中的瓦斯管線老舊或損壞，需要更換以免造成危險，此類行為雖不構成刑事犯罪，但卻有逼人強迫消費的意圖。

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