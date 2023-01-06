前駐美代表沈呂巡近年來疾病纏身，昨天陷入昏迷，今天凌晨逝世，享壽74歲。

沈呂巡生於1949年，是兩江總督兼南洋大臣沈葆楨的後代，跟前總統馬英九、總統府秘書長李大維都是建中同班同學。

沈呂巡於美國賓州大學取得博士後，以諮議名義進入北美事務協調委員會；之後曾擔任北美司長、駐美代表處政治組長、國會組長、副代表等職，堪稱是外交部內的「美國通」；2008年出任駐歐盟代表，2011年出任駐英國代表，2014年出任駐美代表。

沈呂巡素有「沈大砲」稱號，只要認為是對的事情，絕對不會退縮，多次在立法院與立委唇槍舌戰，也讓自己成為焦點，不過也獲得不少外交同仁的敬重。

沈呂巡不論是派駐在外或是人在外交部內，總是會是焦點人物，曾有人形容：「沈呂巡在哪裡，世界就在哪裡。」

沈呂巡擔任駐歐盟代表時，開始投入爭取歐盟免簽證，並於2011年如願取得；2012年倫敦奧運期間，擔任駐英代表的沈呂巡運作下，讓國旗得以飄揚在奧運會場觀眾席。

2015年元旦，駐美代表處在華府雙橡園舉行了斷交以來的首次升旗典禮，一度引起美方的不滿。沈呂巡事後解釋，升旗定位是內部活動，未事先通知美方，是因為不想讓中國大陸跑去找美方抗議，徒增美方困擾。