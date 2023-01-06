台中市大里區東南路161巷今天凌晨3點多發生一起火警，造成一家5口死亡的悲劇，66歲的陳姓屋主因住在一樓逃出，屋主的大兒子也因外出工作逃死，大兒子今天受訪表示，爸爸行動不便，拿不到酒跟打火機，希望不是，也相信不是爸爸縱火。

屋主的大兒子陳男說，爸爸長期臥病在床，精神狀況時好時壞，2、3個月前被醫生診斷出譫妄症，狀況不好的時候他也不知道自己在講什麼，家人也沒辦法猜。

至於外傳是屋主因出現幻覺以為家裡有蛇，潑灑高粱酒後點火驅蛇導致火警，陳男說，爸爸行動不便，酒跟打火機都不在爸爸拿得到的範圍內，爸爸因為有譫妄症，講話顛顛倒倒，但他希望不是也相信不是爸爸縱火，就算是他也不會追究，這是他們家的命，只能接受現實，陳男也哀傷地表示，未來的日子，爸爸就沒有媽媽可以拌嘴了。

陳男進一步表示，爸爸的床尾有放一台電暖爐，已經用了7、8年了，之前曾經有說要把電暖爐換新或改用電毯，但媽媽比較節省所以就繼續使用，認為可能是電暖爐造成事故，雖然使用上感覺沒有異狀，但整台從白色變黃色非常老舊。

台中市消防局今天凌晨3點52分獲報大里區東南路有火警，趕到場後除66歲屋主自行脫困外，消防人員於二樓、三樓搶救出62歲女屋主、38歲大女兒和其1歲大男嬰、屋主32歲二兒子及11歲曹姓孫子，5人現場失去生命跡象，送醫急救後皆不幸身亡。據了解，該透天厝共有3樓，屋主房間在1樓；屋主的太太、二兒子跟11歲孫子3人睡2樓2間房間；女兒跟女兒的兒子則睡在3樓。

台中地檢署檢察官稍早也到事發現場查看，檢察官表示，目前一切都在偵查中，相關作為都會完備，後續進一步的調查和說明會請發言人統一對外說明。