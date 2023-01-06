農曆新年將至，台灣景氣燈號卻亮出4年多來首顆藍燈，代表整體景氣低迷，民生物價如雞蛋、鴨蛋價格持續飛漲，讓不少民眾苦哈哈。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿6日直言未來「好幾個藍」跑不掉，質疑台灣明明是先進開發國家，卻連吃個雞蛋都會出問題，立委陳琬惠也呼籲中央盡快召開穩定物價小組會議，平抑民生物價。

陳琬惠表示，當前各家便利超商茶葉蛋漲價，2022年整整一年，農委會管控雞蛋供給與價格完全失靈，蛋類價格一整年都居高不下，漲幅達到24.81％，遠遠高於2020年、2021年的數據。蔡英文總統2015年臉書貼文稱「年輕人買不起便當」，執政7年之後，卻變成年輕人連吃茶葉蛋都奢侈，令人想問農委會到底在做什麼？

陳琬惠指出，鴨蛋價格也居高不下，鴨蛋與其他蛋類光2022年CPI指數就上升10％，許多小吃店、糕餅店成本包含糖、油、米等基本原料增加30％至40％不等。雞農生活同樣苦哈哈，飼料價格不降，政府進口蛋進不來，盤商目前一籃雞蛋調到1000元，都不一定調得到；即使產地價格漲到每台斤40.5元，消費者用60元買還是十分不合理。

陳琬惠表示，等到2022年最後一天，總統國安高層會議終於敲定民生經濟四大目標與研議全民共享可行方案，針對居住正義、穩定物價、企業轉型等7大面向進行改革，也贊同超徵稅收用於處理勞保等長期結構性問題，然而不可能年年都「發紅包」，呼籲總統做出具體改革。

張其祿表示，物價持續上漲，經濟部還在做圖宣稱台灣去年11月消費者物價指數（CPI）比歐元區、英國、韓國、新加坡都低，事實上若看「行政院穩定物價小組關注之重要民生物資CPI年增率」，包含肉類、雞蛋、麵粉、清潔用品17項民生必需用品，2022年前11月價格年增率平均為4.93％，雞蛋甚至增加31.29％，民眾必須消費漲幅遠超過整體CPI，就是人民痛苦的根本原因。

張其祿直言，國內雞蛋產銷又缺又貴，一直無法回到常軌，農委會只會口頭承諾不會再漲，拿不出具體作為，事實上缺蛋只是農產供需管理的冰山一角，從「班班吃石斑」政策跳票到中國大陸禁止台灣農漁產品應對失措，在在顯示農委會無法建立更具韌性及穩定的產銷體制。

民眾黨團表示，貧富差距造成民怨四起，但蔡政府執政7年來只會「宣示再宣示」，呼籲政府善用《中小企業發展條例》第36-2條規定，為勞工加薪、企業抵稅，同時攸關居住正義的《平均地權條例》、《租賃條例》修正草案，必須盡速三讀通過，政府也應召開穩定物價小組會議，平抑民生物資價格。