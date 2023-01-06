民進黨立法院黨團總召柯建銘6日出席立法院朝野協商前受訪。（姚志平攝）

立法院近期正在進行朝野協商，今年各黨送案竟高達4700多案，民進黨立法院團總召柯建銘今受訪表示，大家猛提案已失真，呼籲朝野黨團重複的案子就不要提，該撤案就撤案；立法院長游錫堃也說，請各黨團幹部相忍為國，一起加班，無論如何，在預定期間共同完成任務。

立法院長游錫堃上午召集朝野協商，研商「中華民國 112 年度中央政府總預算案」及「第10屆第6會期延會日程」相關事宜，柯建銘上午受訪時表示，有關於中央政府總預算審查，朝野協商前各黨都能送案，歷年來都是3、4000案以上，今年則有4700多案，包含國民黨團提2800多案，時代力量黨團、民眾黨團也都提超過千案，若以一案1分鐘速度，大概到13日休會前都無法完成。

柯建銘指出，總預算每年都會審，刪減幅度最重要，從委員會審完到現在，2兆多的預算刪減不到20億，對立院來說很難看，所以能否在朝野協商時匡列固定百分比、大概200億元左右。

柯建銘呼籲，大家猛提案已完全失真、不好，這個行為每年重演，立委做事比較重要，今明兩天將處理總預算，希望從通案開始講，該撤案、改主決議案，呼籲各黨趕快調整。

游錫堃則表示，總預算案協商要開始，4783案平均1分鐘1案，需要79小時，每天工作8小時來算的話，等於要10個工作天，才能完成審查；他呼籲，為了春節前能夠順利完成三讀，請各黨團幹部相忍為國，一起加班，無論如何，在預定期間共同完成任務。