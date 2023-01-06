女星小甜甜昨(5日)披露與教會失和主因，竟是她被家暴卻遭教會阻止報警驗傷，小甜甜文中描述，當晚自己被先生坐到身上徒手毆打，令人看了於心不忍。而演藝圈中也有不少女星曾遇家暴，其中被封為「鍋具女王」的菲姐（甘玉惠）最轟動，2015年她自曝遭交往35年男友騙婚，不僅為了對方墮胎7次，對方還有暴力傾向，會狠踹她子宮。

因外型神似歐陽菲菲的菲姐當年在美食節目裡一炮而紅，2015年她突然開記者會透露和枕邊人反目成仇，當時她在記者會上控訴被前男友騙財騙婚，兩人認識起初原本雙方都有家庭，菲姐為了前男友選擇離婚，但男方卻遲遲沒在台灣辦妥法律手續，後來兩人聯手經營公司，她擁台灣公司16％、大陸20％股份，但每每提及股權與分紅就遭前男友拳腳相向，菲姐當時落淚說：「他學過跆拳道，用皮鞋踢我肚子、子宮，真的非常痛！」

菲姐表示，自己身為公司創辦人和股東，起初還每月只領4萬家用，後來為製作節目才獲30萬零用金，而且她多年前就開始被男友拳腳相向，忍耐好幾年才開始決定去驗傷留個紀錄，而且她「愛到卡慘死」，交往相戀期間不顧自己身體健康，墮胎高達7次，菲姐當時說雖然想過要分手，但前男友求和哄抱後，她又心軟答應復合。

而對於菲姐的說法，前男友後來開記者會駁斥：「我是世界上對她最好的男人，卻被貶為世界上最壞的男人。」並強調是被菲姐逼婚，雙方各說各話正式鬧翻，菲姐甚至提告前男友公司未經同意使用菲姊肖像刊登廣告，2020年台北地院審結，認為該公司確實有使用菲姐的肖像行銷產品，但菲姐提出證據無法證明授權金額，且證明有重大困難，遂將每年授權金額酌減為150萬元，4年合計賠償600萬元，可上訴。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

★ 法律扶助基金會：(02)412-8518