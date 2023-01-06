捷運三鶯線現正施工中，新北市議員卓冠廷接獲民眾陳情，店門口直接被捷運出口的電扶梯擋住，讓他的修車廠汽車完全無法進出，沒有喜迎捷運，反而成為「鄰避設施」，對此，新北市捷運局回應，後續將持續跟民眾做好溝通，施工團隊會再檢討電扶梯設置位置。

卓冠廷日前前往捷運三鶯線LB12鶯桃福德站現址會勘，要求捷運局三鶯工務所說明規畫情形，不少住戶也出來表達意見，其中一樓店舖區經營修車業的屋主，就面臨未來捷運電扶梯在店門前，直接擋住出入的問題，不僅行走動線受影響，屋主也擔心店面生意受到衝擊。

卓冠廷表示，依照過去的經驗，其實捷運應該是大家的好鄰居，位在捷運出口附近的住戶通常都會非常開心，但LB12站位在相當狹小的四線道上，人行道空間也相對不足，不能和其他捷運站相提並論，若沒有做足溝通就會造成住戶的惡夢。

卓冠廷認為，現在離出口動工還有一段時間，捷運局不應先預設內定方案，應該把住戶的心聲都納入考量並且調整設計，再提出新方案來討論，並要求三鶯工務所在一個月內提出改善計畫，將住戶的視線問題、動線問題納入重新考量。

三鶯工務所表示，曾評估過是否改成單側出入口，但消防逃生通道必要性要考量進去，民眾的需求會再來研究新方案。

捷運局則回應，LB12站出入口完工後將重設人行道，並新設1.7米至2.2米寬的人行空間，提供較佳的通行空間。另將綜合考量商家進出與減少店面阻隔性等地方意見，進一步在工程可行前提下協調影響最小的設置位置，並採輕量化及明亮通透方式，以增加通透性減少視覺阻隔。