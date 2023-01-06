台南地檢署偵辦台南市議會正副議長涉嫌賄選案，因聲押對象圓山國際開發公司總裁楊志強被台南地方法院無保請回，檢方昨天除火速補強證據，立即向台南高分院提起抗告外，還以犯嫌重大且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕前副議長李文俊友人黃怡萍後，追加向台南地院聲請羈押禁見。

南檢指出，專案小組檢察官1月3日指揮台南市調查處等單位，搜索議長邱莉莉、副議長林志展及李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招等4名市議員住處或服務處，以及相關涉案人郭再欽、楊志強、黃怡萍、高玫仙及林士傑等住處後，除林士傑傳喚未到展開拘提外，其餘涉案人均帶回偵訊。

經訊問後，除諭知正、副議長及市議員等人交保10萬至50萬元外，還向台南地院聲請羈押郭再欽欽及楊志強，經法官於4日晚間裁定郭再欽羈押禁見，楊志強則被請回。

南檢表示，針對楊志強涉案部分，專案小組檢察官已於5日補強證據後，立即提起抗告；同一天，專案小組再次傳喚先前訊問後交保的市議員李鎮國及其妻高玫仙、黃怡萍等3人後，認定黃怡萍的供詞顯然避重就輕，違反公職人員選舉罷免法第100條第1項行賄罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見。