桃園市八德區61歲葉姓男子不滿妻子把錢匯回菲律賓蓋房子，導致自身經濟困難，去年1月2人吵架，妻子拿水果刀威嚇葉男，葉男氣炸拿菜刀往妻子狂砍至死。葉男發現釀成大錯，酒後朝雙手腕各畫一刀獲救。法院依殺人罪嫌判13年徒刑，可上訴。

葉姓男子與妻子都是菲律賓籍，約10年前歸化，妻子近年把2人積蓄、退休金匯回菲律賓，讓親戚蓋房子，導致2人經濟陷入困難，停車租金還有遲繳問題。去年1月13日早上，葉男與妻子在廚房發生爭吵，妻子因此拿起水果刀嚇唬葉男。

葉男見狀竟拿起菜刀往妻子狂砍，妻子當時哀嚎「好了好了」、「我手斷掉了」，葉男仍不肯罷手，持續砍擊，葉女頭部遭菜刀攻擊20至30次，左手砍切3道、右手7道，並造成手指至少3處骨折性斷裂及手臂多處挫傷，最後因多處刀傷、骨折，導致中樞神經衰竭死亡。

葉男犯案後感到後悔，他獨自飲酒，並和弟弟坦白自己殺死妻子，打算跟妻子一起走。葉男把死亡的妻子抱到床上，並在自己左右手腕各畫一刀隨即呼呼大睡。弟弟得知趕緊請外甥女報警協尋，警方破門而入，發現酒醉且雙手是血的葉男，趕緊將其送醫救回葉男性命。

桃園地方法院認為，葉男僅因金錢問題氣憤難平，無視他人生命價值，竟持刀砍殺妻子致死，使妻子喪失寶貴性命，也導致家屬難以撫平哀痛、無可彌補之損害。考量犯後坦承犯行，但是未和妻子家屬達成和解，或賠償損害。另葉男深感懊悔，家屬希望能判處無期徒刑，殺人罪判處13年有期徒刑，可上訴。

桃園市殺人桃園地方法院