台北元坤將與長大海洋飼料爭奪首屆企業聯賽冠軍，台北元坤(藍衣)在例行賽與季後賽未嘗敗績，有機會實現全勝封王紀錄。(台北元坤提供)

長大海洋飼料球員年輕、體力旺盛，尤其是前鋒的攻擊能力特別強。(中華民國橄欖球協會提供)

2022台灣橄欖球企業聯賽7日下午兩點半將由台北元坤與長大海洋飼料展開南北爭霸戰，兩隊都想要爭奪首屆企業聯賽冠軍，但台北元坤挾著例行賽與季後賽四強不敗之姿南下，有機會挑戰全勝封王紀錄；大村武巨人和元又興業將力拚季軍獎盃。

以台北市立大學和台灣師大為班底的台北元坤，獲得義大醫院杜元坤院長的全力支持，不論是訓練場地或是器材都遠比其他球隊來得好，因此全隊在例行賽先後擊敗桃園金剛、長大海洋飼料、元又興業、台體雷旭暴龍、台南凱爾與大村武巨人，6戰全勝，上周季後賽四強交叉賽又輕鬆淘汰元又興業，率先取得冠軍戰門票。

以長榮大學爲主體，陣中以今年亞洲u207人制青年國手為主的長大海洋飼料隊，例行賽3勝3敗（輸台北元坤、大村武、元又興業）排名第三，沒想到上周季後賽後來居上爆冷擊敗大村武巨人，獲得本周在台南永華橄欖球場與台北元坤爭霸資格。

台北元坤與長大海洋飼料在例行賽交手，當時台北元坤以51比10的極大差距比數輕鬆獲勝，此役雙方再次對決，士氣上同樣正處巔峰，勢必會是一場龍爭虎鬥的精采場面。

台北元坤總教練洪吉祥表示，長大海洋飼料球員都相當年輕，在前鋒正集團、爭邊球較有優勢，前鋒攻擊力也頗為強勢。元坤陣中選手多數為打15人制為主，機動性較快，防守壓迫比較積極，這場冠軍戰可說是南北的茅盾之爭。

台北元坤領隊杜元坤以及中華民國橄欖球協會理事長章富麟同聲說，感謝首屆企業聯賽獲得體育署的支持，才能在北中南三地進行比賽，季後賽來到全台最漂亮的高雄世運主場館，冠軍戰與季軍戰前往橄欖球南部發展重鎮台南市，尤其是在專屬的永華橄欖球場，更讓選手們備感榮耀，因此，希望喜愛橄欖球的民眾能多進場為球員加油打氣。