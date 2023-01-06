Stellantis集團執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)在周四表示，如果電動車的價格持續維持高檔，將導致汽車市場從疫情前的水準萎縮，則將會有更多汽車工廠倒閉。

塔瓦雷斯在拉斯維加斯舉行的CES展覽上說，隨著晶片供應的復甦，汽車製造商將面臨失去定價能力的風險。

在高通膨情形下，頂級電動車製造商正在提高售價之際，而美國電動車市場的關注焦點在於消費者負擔能力不足。

德勤(Deloitte)周三公布的一份調查顯示，多數美國消費者希望購買一輛電動車，但是對於高漲的售價感到擔憂。根據該調查： 「美國每10個潛在電動車購買者當中，有近7人預計為自己下一輛新車支付不到5萬美元的價格」。

Stellantis在上個月曾指出，由於電動車成本較高，將無限期閒置伊利諾州Belvidere市的一家組裝工廠。

塔瓦雷斯說：「只要我們一直看到可變動成本的高通膨情形，類似行動就會一直出現」。他補充說，汽車業必須吸收40%的電動車成本。

該公司說，與汽車市場電動化相關成本上升，是對汽車產業最具影響力的挑戰。

執行長說：「如果市場萎縮，我們就不需要那麼多工廠」，「就必須做出一些不受歡迎的決定」。