日系外資在最新出爐的報告中表示，瑞儀(6176)今年受到iPad及MacBook銷售，及OLED轉換影響，調降其評等，由原先「中立」降至「減碼」，目標價由115元降至78元。

日系外資報告指出，瑞儀2022年第2季受到大陸封控嚴重影響，下半年則因新iPad和 MacBook Air上市迅速恢復。但日系外資調查認為，蘋果的iPad和MacBook在2023年沒有明確的訂單確定性，推估iPad和MacBook占蘋果在2022年銷量的35％及29％，將2023年iPad和MacBook銷售量下跌8％及21％，分別為4800萬台、2050萬台。推估2023年瑞儀iPad銷量將下降26％，MacBook的銷量將下降14％。日系外資認為，新冠肺炎疫情後，在家辦公（WFH）需求減弱，將進一步影響蘋果2023年iPad和MacBook的生產訂單。

由於蘋果的iPad Pro顯示技術轉變為OLED，對瑞儀將產生影響，日系外資認為，瑞儀已經在2022年失去12.9吋iPad pro mini-LED背光業務，接下來OLED風險主要在11吋iPad Pro，而且OLED技術的風險是對瑞儀長期威脅。

外資雖然上修2022年獲利預估值18％，來反映去年下半年的需求掌握。不過，日系外資認為，2021～2022年的高基期，使得2023年的iPad出貨量將下降5～10％，但現在的需求似乎比預期更為疲軟。去年第4季開始看到MacBook Pro的訂單削減，這種疲軟似乎正在蔓延到2023年的主流MacBook。因此，預測2023年瑞儀的iPad/MacBook銷量將年減26％及14％。