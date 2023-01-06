開發金(2883)旗下凱基證券IPO及SPO主辦承銷案件數已連續10年蟬聯冠軍。凱基證券去年11月受惠於資本市場價量齊升，挹注經紀、自營及資本市場等多元業務表現，11月份稅後獲利為5.08億元，累計去年前11月稅後獲利為32.02億元。去年受到資本市場價格波動，外資熱錢大逃殺，國內各券商獲利較前一年幾乎都是腰斬，而凱基證也無法置身事外，凱基證2022年前11月獲利年減達72%。

開發金累計2022年前11月稅後獲利179.9億，每股盈餘1.07元。其中，凱基證券受惠於11月份資本市場價量齊升，挹注經紀、自營及資本市場等多元業務表現，11月份稅後獲利為5.08億元，累計去年前11月稅後獲利為32.02億元。

雖然凱基證去年前11月獲利年減逾7成，但其專注在承銷的表現，榮獲主管機關四大獎項肯定！包括櫃檯買賣中心頒發111年「推薦輔導上櫃績效獎」第一名及「推動戰略新板最佳合作夥伴獎」，臺灣證券交易所也頒發「流通證券獎-證券承銷商」、「活絡經濟獎-IPO籌資金額」兩獎。

凱基證券致力輔導並推薦優質企業進入資本市場，所推動上市櫃掛牌公司涵蓋各產業優質及知名企業，顯示凱基證券所推薦案件獲得投資大眾信賴，包含111年推動瑞鼎科技上市掛牌，聯發國際、正基科技、君帆工業、保勝光學及天擎積體電路上櫃掛牌，其中推薦上市掛牌的瑞鼎科技為全球第三大驅動IC公司，也是全球穿戴裝置OLED驅動IC的龍頭；推薦上櫃成功的聯發國際為知名茶飲連鎖公司，擁有歇腳亭、MAMAK檔星馬料理等知名餐飲品牌，正基科技為無線物聯網通訊模組知名廠商，君帆工業為氣壓及油壓元件大廠，保勝光學從事利基應用光學鏡頭設計、製造及銷售，為光學零組件知名廠商，天擎為IC設計公司，主要提供系統單晶片及雲端SaaS應用訂閱服務。