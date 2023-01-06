華固(2548)2022年全年營收達148.53億元，為歷史次高紀錄，年成長9.64%。華固2022年前3季EPS已達10.9元，可望連續第4個年度賺進一個股本。2023年入帳個案已底定，營運成績樂觀以待。

華固2022年12月營收1754萬元，月減85.15%、年減98.24%、第4季營收3.84億元，季減78.11%、年減92.39%，2022年營收148.53億元，為歷史次高紀錄，年成長9.64%。

今年度公司即將交屋入帳個案包括新莊總銷78億元的商辦大案「國家置地」，以及總銷39億元、100%完銷的「月河」案，即將完工的北士科商辦大案「樂富中心」也在2022年12月底由寶元開發以總價45.9億元整棟買下，預計今年9、10月完工交屋予客戶。

華固目前公司在手庫存900多億元，足夠應付未來6年的營運，在購地方面，除了雙北市，華固也已經進入台中市，日前已購入新竹土地，台中以南暫時先不考慮。