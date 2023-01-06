中菲行(5609)去年12月營收22.92億元，月減9.1％，年減50.4％；累計2022年營收408.13億元，年增5％，全年營收再創新高。中菲行將2023年定位為數位轉型元年，運用科技進行內部的數位能力提升，外部面向客戶針對線上服務的升級。

中菲行指出，去年12月國際經濟景氣疲軟，美中對抗及俄烏戰爭持續，因廠商清理庫存，國際運輸需求疲弱，但由於各國新冠肺炎的旅遊限制放寬，國際旅遊大幅增加，客機腹倉載貨量因而增加，供大於求，國際海運市場亦未見需求回溫，繼續面臨供大於求的挑戰，大陸的解封，造成一級城市如北京、上海和深圳染疫人數大幅增加，對供應鏈造成影響，國際空運及海運市場的需求仍然疲弱。

各業務去年12月營收來看，空運12月營收14.28億元，年減50％，營收占比62.3％；海運營收7.49億元，年減54.6％，營收占比32.7％；合同物流營收1.15億元，年減4.6％，營收占比5％。

2022年全年營收中，空運營收228.61億元，年增7.7％，營收占比56％；海運營收163.46億元，年增0.6％，營收占比40.1％；合同物流營收16.06億元，年增16.5％，營收占比3.9％。

在多年的資訊數位能力培養下，中菲行將2023年定位為數位轉型元年，除運用科技進行內部數位能力提升，外部也面向客戶的線上服務升級。

對內，中菲行自行研發DimBot機器人，應用光學影像辨識(OCR)、人工智慧與機器學習等技術，自動化進行相關銷售與成本預測、航班預報、船期追蹤、匯率分析等服務，提供給中菲行同仁強而有力的科技支援。

對外，結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台，提供客戶專屬的儀表板、貨況追蹤、線上運輸文件庫、線上詢價、動態報表與虛擬客服等服務，讓中菲行的客戶可以擁有7X24小時不間斷的及時資訊及服務來，持續取得良好經營成效。