台大醫院近年來協助3位疤痕外孕的媽媽生下寶寶。（林周義攝）

35歲的楊小姐在數年前疤痕外孕，一度終止妊娠，隔年再度發現疤痕外孕，決定冒著大出血致死、摘除子宮的風險繼續懷孕，成功誕下寶寶。專家表示，剖腹產後疤痕外孕的比例約為2000分之1，在國外疤痕外孕者每8人有5人活產，但其中6成得切除子宮，想生孩子得有很大的勇氣。台大醫院近年來協助3位媽媽生下寶寶，並保留子宮，相關治療模式已發表於婦產科頂級雜誌。

剖腹產疤痕外孕意指胚胎著床於先前剖腹產的疤痕，形成特殊的疤痕外孕。若未早期發現，快速成長的胚胎很有可能撐開剖腹產疤痕，導致子宮破裂大出血。國際上至今建議，一旦診斷剖腹產疤痕外孕，須盡早終止妊娠。文獻上能夠平安活產的案例少之又少，很多孕婦即使撐到第3孕期，多會合併植入性胎盤，而併發產後大出血而摘除子宮。

台大醫院婦產部醫師戴怡芸表示，根據國外資料，疤痕外孕的女性中，活產的比例為8分之5，不過活產者有6成會因植入性胎盤而切除子宮。疤痕外孕者若繼續懷孕，胎兒成長過程隨時會有子宮破裂的風險，媽媽須有警覺性，能及時到醫院，否則可能會出血死亡，胎兒也無法獲得氧氣，大人、小孩都保不住，不過楊小姐已不想再失去小孩，因而決定冒險賭一把。

楊小姐的先生說，當下得知太太的情況，他非常崩潰，懷孕過程中他努力讓太太開心，給予好的心理建設，試圖減輕太太的壓力。楊小姐表示，台大團隊給了她很多勇氣，雖然過程一度崩潰大哭，但她仍然選擇面對，並相信專業。

為協助楊小姐平安生產，台大團隊密集進行產檢，更在胎兒26周時進行核磁共振檢查，評估胎兒的胎盤位置和型態，訂定多專科合作的生產計畫。最終決定在懷孕30周時，提早剖腹生產，避免子宮破裂胎兒死亡。術中使用主動脈內球囊止血術，以及婦產科醫師施景中研發的「王蟲縫法」減少出血。在新生兒科、心臟科、麻醉科、泌尿科的支援下，楊小姐的女兒順利在2022年3月30日誕生。而台大醫院新創的跨專科合作模式，也成功為楊小姐保留子宮。

對於台大醫院近年來協助3位疤痕外孕的媽媽生下寶寶，施景中表示，成功的關鍵除了媽媽的信心，還有醫療團隊的支援。面對植入性胎盤，美國婦產科醫學會建議直接切除子宮，不過如今已有越來越多醫師採取「王蟲縫法」，該技術或許有機會在國際間推廣開。此次的治療模式也已發表於婦產科頂級雜誌《American Journal of Obstetrics and Gynecology》，希望幫助更多的剖腹產疤痕外孕婦女，提供更多可能性讓媽媽選擇。