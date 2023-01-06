政府稅收超徵，從還稅於民開始引起各種議論，蘇貞昌昨說超徵是因為經濟成長率超乎預期，但卻被學者批評是財政部預測模式過於粗糙，蘇貞昌回應，對照整個發展，馬英九執政8年負債1.7兆元，而蔡英文總統執政至今債務僅增加3千億，當中還包含防疫紓困的8千4百億元，就可以知道有多麼不簡單。

蘇貞昌強調，全世界許多國家受到疫情衝擊，經濟都不好，但台灣卻能創11年來新高，稅收實徵數還超過預算數，這就是經濟好的表現，至於財政部的相關預估，都是跟全世界經濟學家同步的，只是台灣的業界跟全國民眾表現特別好，這點要特別表達敬意。

對於民調顯示滿意度是上任以來最低，蘇貞昌表示「挑擔的人滿身汗臭是不會討喜的」，行政團隊會盡力做好，但是沒有100分的政府，大家都是戰戰兢兢，時時刻刻想要做到更好，希望大家可以給做事的團隊加油鼓勵。

至於全民普發6000元要如何早點讓民眾領到，行政院正在加緊各部會的作業，要把法源做好後送到立法院同意，再編列預算，希望開春以後能夠給全民一個新春的祝福，讓大家共享經濟成長的果實。