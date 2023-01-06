2023年疫情放緩後，經濟學家盼大陸消費者能帶動全球經濟回暖，法人表示，因為大陸政府正積極推動重新開放並且預計旅遊、消費和銀行產業有望從經濟回溫中受益，多家跨國投行紛紛上調對大陸2023年GDP的預測。

富達國際表示，過去兩年，大陸面臨Covid-19的清零政策與地緣政治風險，導致整體經濟成長明顯放緩，富達對這些變數仍保持警惕，但預估2023年隨防疫逐漸鬆綁及寬鬆貨幣政策與財政政策帶動下，經濟有望逐步復甦。儘管地緣政治仍可能成為新聞頭條風險，但經濟成長已是大陸政府目前首要處理的優先事項，預計官方將陸續推出刺激政策以支撐實體經濟穩定成長，看好經濟重啟之內需消費市場與資產管理市場等金融產業發展。

富蘭克林證券投顧表示，大陸將全面重啟經濟，隨著防疫限制鬆綁，初始階段由於疫情大幅增溫可能導致暫時性的勞動力短缺與消費動能下滑，將讓大陸成長動能保持在較低水準，可能不利短期投資信心，不過隨著疫情達高峰後趨緩、經濟開始正常化，預期第二季至下半年將邁入更強勁的復甦，且隨著更多房地產支持措施推出以及總體經濟政策更傾向於促進經濟復甦，都將顯著提升消費者與企業投資信心，而這也是推動可持續性經濟復甦的關鍵因素。