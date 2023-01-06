蘇貞昌與Q Burger營運總部員工合影留念。（呂健豪攝）

知名早餐連鎖店「Q Burger」位於新北市三重的台灣營運總部今（6）日正式落成，並邀請行政院長蘇貞昌前來剪綵，蘇在致詞時幽默表示，Q Burger的是喜事自己來參加很多次，所以有人懷疑他是不是有抽成還是投資，但他澄清只是因為看到董事長鄭瑞賓跟幾個年輕人就撐起雄心壯志，如今成果一步一步出來，所以要來給予祝福。

Q Burger以翻轉傳統早餐店刻板印象為目標，三重全新落成的台灣營運總部也打造全台第一家概念店，引進3台瑞士進口的限量咖啡機，要打破「早餐店沒有好咖啡」的刻板印象。

另外還有整合會員APP的數位點餐系統以及智能取餐櫃，只要消費者在線上完成點餐與付款，門市就能在指定時間前完成訂單，並放置智能取餐櫃中等待顧客前來取餐，消費者能自由安排取餐時間，解決尖峰時段長時間等待的問題。

蘇貞昌致詞時表示，每次到Q Burger都會認真看，發現董事長是真正的企業家，而且是幸福企業，不僅薪資好、福利好，而且照顧年輕人，蘇也開玩笑說，希望董事長聽到這席話，可以加碼員工福利，如果沒有加碼，下次就不來了。

此外，蘇貞昌也說Q Burger展現出佈局全球的雄心壯志，從經營管理到點餐、物流都是採用新時代的科技，不僅在各方面都是連鎖業界第一，也多次獲得政府單位肯定，也獲得創新獎，最重要的是東西好吃，讓顧客可以吃上癮，才能在疫情中逆勢成長，另一方面也是因為政府疫情控管得好。

最後蘇說董事長夫人明天要剖腹生產，也幽默表示董事長不僅白天努力晚上也很努力，現在成果看得見，而且也代表他有把握政府對於育兒津貼、陪產假等各項補助措施，他也希望在政府努力下，台灣可以做得更好，並在全世界一直進步，把最好的交給下一代。