新北市警察局勤務指揮中心昨（5）日上午10時接獲1通報案電話，電話中傳來女子哭泣聲後即掛斷電話，勤指中心立即通報轄區板橋警分局啟動協尋，信義派出所所長柯順雄隨即率員過濾電話發話位置，並查出電話所有人為38歲彭姓女子，稍早已被通報為緊急協尋失蹤人口。警方利用基地台定位，鎖定彭女可能位在新北市立圖書館總館內，經逐層搜尋，終於順利找到彭女。

警方尋獲彭女時，見她雖心情低落，幸無任何傷勢，遂將她帶返派出所安撫情緒，並通知家屬到場。彭女母親趕到派出所與女兒懇談，彭女心情逐漸趨於平靜。彭母說，警方能以家屬的同理心全力以赴，並很快找到女兒，她由衷表達感謝。

板橋分局長許芳毅表示，警察能體會失蹤者家屬焦急尋找親人的迫切心情，對於在社會角落仍有許多失蹤人口還未能返家，警察將繼續全力以赴，也請家中有失蹤人口者，能就近至派出所報案協尋，讓他們能盡早返家團聚。

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