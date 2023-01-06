日本人普遍長壽又健康，眾所皆知，營養師何沂霖表示，這與日本人喝綠茶、吃味噌與納豆、海鮮、海帶與紫菜有關，因這類食物可抗氧化、抗發炎、維護腸道健康、增強免疫力，台灣民眾可藉由多食用這類食物來增進健康，還可維持良好體態。

近來疫情管制鬆綁，最近國境解封，許多人出國遊玩，又以選擇日本為大宗，何沂霖在其臉書專頁上表示，日本人普遍體型偏瘦及長壽，與其生活、飲食習慣有關，以飲食而言，日本人的4種常見的食物與飲品對健康相當有益，其中綠茶富含兒茶素，有良好的抗氧化能力，可降低身體發炎。

其次為味噌與納豆，日本家庭的餐桌上很常出現味噌湯、納豆這類發酵的黃豆食品，除保留了黃豆的營養屬於優質蛋白質外，還多了發酵的好菌，好菌可助維護腸道健康，此外，納豆最有名的是納豆激酶，對於心血管疾病有良好的預防作用，營養價值也高。

新鮮的海產也是日本人健康長壽的重要因素，何沂霖表示，日本環海的地形有豐富海產，生魚片、握壽司、烤魚、甜蝦等都是常見的日本美食，新鮮的海產煮熟就很好吃，所以幾乎沒有過多的醬汁調味，且海鮮多為低脂的優質蛋白質，許多海鮮都含有 omega3脂肪酸，可以抗發炎、增加免疫力。

而海帶、紫菜這類海菜類除富含膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，也含有omega-3脂肪酸，此外也含有大部份人缺少的營養素碘，碘是甲狀腺需要的礦物質，甲狀腺與人體代謝息息相關，若甲狀腺缺乏營養，人會容易落髮、指甲易斷裂。