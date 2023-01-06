新北市立美術館戶外園區、藝術街3月前完工。（新北市工務局提供）

新北市立美術館將是2023「台灣設計展」主場館之一，主體建築，新北市工務局表示，戶外園區景觀及一樓藝術街坊3月會完工，不僅駐村藝術家將進駐，民眾也可先到場參觀，其餘部分持續施作，新北市副市長朱惕之昨也前往視察，了解美術館工的工程進度，要求工程進度如期如質完成。

新北市工務局表示，為打造鶯歌藝術城的核心，美術館工程由國內知名建築師姚仁喜操刀設計，外牆雙層金屬帷幕及特殊外突造型景觀凸塊搭配一樓藝術街坊杉木紋清水模，施工難度極高，美術館自開工即遭遇新冠疫情影響及營建缺工、缺料嚴重衝擊，朱惕之昨視察感謝現場施工團隊趕工辛勞，指示整體工程必須如期如質完成。

施工的新北市新工處表示，新北市立美術館預計興建地下3層、地上8層主體建築物，另外還包括藝術街坊、餐廳、書店等公共服務空間，總樓地板面積約3萬2397平方公尺，戶外園區景觀及一樓藝術街坊工程已近收尾階段，完成後聯結既有三鶯之心、三鶯藝術村空間藝術特區，成為鶯歌區的新亮點。

工務局強調，美術館基地位於國三高速公路旁，鄰近三鶯交流道、三鶯大橋、三鶯二橋及三鶯捷運線LB08站，交通便捷，未來與鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街、三峽老街、客家園區等在地藝文特色串連，形成重要文化廊帶，完工後將成為北部重要的藝術家聚落，成為新北藝術品牌。