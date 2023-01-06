大聯盟球隊天使連續8年無法闖進季後賽，老闆莫雷諾（Arte Moreno）去年8月宣布要出售球隊，預計將至少以25億美元價格轉賣，當時NBA勇士老闆喬拉科布（Joe Lacob）就表達有興趣買下天使，近日參加Podcast節目時，喬拉科布再度提起收購一事。

「我始終認為它（買下天使）有很大的可能性，洛杉磯有著大市場，天使是其中的一部分，在過去20年之內，他們吸引了超過300萬的粉絲，我們會繼續觀察，我認為買下天使是可行的辦法。」根據消息，包含喬拉科布在內，至少有六方代表考慮出價，競標預計將在下個月開始。

天使球場於1966年啟用，是大聯盟歷史第4悠久的球場，僅次於芬威公園（Fenway Park）、瑞格里球場（Wrigley Field）及道奇球場，喬拉科布從小在麻州長大，不過他年輕時在天使主場從事花生產業，那時還叫作安納罕球場。

喬拉科布的勇士隊在過去8年奪下4座NBA總冠軍，他期待將冠軍文化複製到天使身上，若如願成功搶下天使經營權，喬拉科布旗下將擁有柯瑞（Stephen Curry）及大谷翔平2位劃時代的巨星，根據《Bleacher Report》報導，大谷翔平有機會在下賽季結束後，獲得一紙平均年薪來到5000萬美元的長約，柯瑞明年賽季年薪也將正式突破5000萬大關，對喬拉科布來說是最甜蜜的負擔。