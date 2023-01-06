近日，多位河北網民留言投訴遭遇天然氣限購、停氣問題，由於現在河北省氣溫約在-10°C左右，官方又禁止燒煤，針對越冷越停氣、限購致無法正常使用，許多居民生活受到影響。中燃公司則回應稱是因為資金緊張，從上游採購氣量減少。

香港01引述《財新網》報導，河北省邢台市柏鄉縣內步鄉三村村民郭玉波透露，2022年入冬以來，柏鄉縣內步鄉頻繁出現天然氣不定時斷氣現象，「晚上12點到早上6點，燃氣公司就停氣了。白天偶爾也會斷氣，到飯點才能供上氣。現在河北省夜間氣溫-13°C、-14°C，老人孩子怎麼挨得過去？」

報導稱，2022年供暖季以來，柏鄉縣農村地區主要供氣公司，即柏鄉縣金鑫天然氣有限公司頻繁出現天然氣限購、不定時停氣、燃氣品質下降等問題。據了解，柏鄉縣並非個案，河北省多地都出現這樣的現象。

郭玉波指出，2022年11月開始，柏鄉縣村民每戶每月僅能從金鑫公司購買200立方公尺天然氣，當剩餘氣量低於30立方公尺時，使用者需要拿燃氣表氣量照片去當地營業廳申購，一次僅能購買100立方公尺天然氣。更有村民透露，燃氣質量也明顯不對，火焰顏色從供氣初期的藍色變成紅色，有時候做飯都難。

1月5日，針對網民反應的「中燃天然氣公司天天停氣」問題，河北邯鄲市人民政府回覆稱：「經查，中燃公司在12月份用氣高峰時段吳官營鎮區域出現過供氣不足。」

中燃公司回應稱，近年來受上游天然氣採購價格和銷售端價格倒掛嚴重等影響，燃氣企業虧損嚴重，2020年購氣資金更加緊張，企業從上游採購氣量減少，同時2023年採暖季冷空氣侵入時間較早，用氣高峰提前，在用氣高峰時段，線路末端村出現氣壓不足情況，影響居民用氣。

中共定興縣委辦公室回覆稱，關於停氣問題，興縣雙代部門已向保定市發改委能源處反映相關問題並請求協調解決，同時第一時間約談定興縣中燃宏潔能源開發有限公司總經理，要求及時與上級總公司請示溝通，限期整改。

河北省邯鄲中燃公司則支付中石化河北天然氣銷售中心氣款2000餘萬元人民幣，上游公司已加大供氣量，已基本滿足使用者用氣需求。下步縣發改局將緊密聯合住建局等部門加強對中燃燃氣企業供氣管理，紮實做好天然氣供應保障工作。