小甜甜發長文訴說遭家暴以及教會勸說不要報案的經過。（本報資料照片）

藝人小甜甜（張可昀）遭丈夫宋晉賢家暴毆打，還傳出「藝起發光」教會的宋逸民、陳維齡、白家綺等人勸她不要報案，但小甜甜後來仍有提告，士林地檢署也在日前偵結，檢方根據女方出示的影像、對話紀錄及驗傷單，認定宋確實因家務問題與妻口角，動手毆打小甜甜手、腿部分，日前依傷害罪起訴宋。

起訴指出，2022年9月18日傍晚，張因為顧小孩，請丈夫幫忙做家事、洗衣服，但宋一直在床上滑手機，張後來陸續叫了3、4次，引發宋的不滿，接著便對妻子動手，造成張手部紅腫、小腿擦傷。

檢警偵訊時，宋也坦承有對妻子動手，檢方根據影像、證詞及驗傷單，認定宋對妻子施暴，全案依傷害罪起訴，向法院聲請簡易判決。

小甜甜日後也在網路發表5000字長文，敘述遭到家暴的經過，她另指「藝起發光」教會的人得知後，不斷勸阻她不要報警、提告，宋逸民先傳簡訊表示「甜甜有話我們好好說，千萬不要報警啊！你知道所有警察都跟媒體有掛勾，你的事情很快就會被傳出去了！ 然後你演藝事業就毀了之類的！相信我，我們都愛你我們是在救你千萬不要報警。」

據小甜甜發文表示，事後吳東諺、白家綺夫妻兩人，還前往內湖分局阻止小甜甜驗傷，還載她回家，整晚放詩歌要小甜甜一起禱告，勸她學會饒恕、原諒不計較，種種作為就是希望她不要提告。