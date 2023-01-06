立法院針對「112年度中央政府總預算案」進行黨團協商，其中第一案歲入增列的部分，各黨團也提出不同看法，針對去年稅收超徵4500多億，在野黨認為，應該增列歲入，避免超徵再度發生，原本財政委員會決議增列80億，而國民黨在黨團協商時提出增列2000億、民眾黨提出增列4000億。

國民黨團總召曾銘宗表示，馬政府時代有時候短收或超收，但金額都在1000億左右，蔡政府還沾沾自喜，他說如果以6年來1兆多來看，國民黨主張1兆2000多億，除以6年，提案增列2000億。

民眾黨立委邱臣遠表示，稅收超徵確實這幾年常態化，財政委員會決議的數字是否國於低估必須討論，確實目前特別預算常態化，國人負債也陸續增加，預算編列要更加精準務實，所以民眾黨提案主要是針對歲入增列，希望能更加準確，經濟成長無法預測，但如何更精準，不要透過舉債來造成收支不平衡。

民進黨立委鄭運鵬則表示，這是中央和地方的常態，舉個例子，台北市政府內部處理，用20％做為合理範圍，不管是多於或少於20％，才會做檢討，中央景氣比較難預測，當時預估經濟成長，民進黨預估3.92％，全世界都覺得民進黨太樂觀，結果經濟成長高達6.57％。

行政院主計總處主計長朱澤民說，當時估的經濟成長率是3.92％，大家都覺得民進黨是全宇宙最樂觀的，結果最後是6.57％，近兩年因為歐戰，影響電子、機械產品外銷都很好，營所稅、綜所稅都增加，實收數大於預算數，這是特殊原因，都會在國庫裡面，不會變成小金庫或濫用。

民進黨團總召柯建銘則表示，大家對於財政收支編列指教是好事，但財政委員會委員很專業，財政委員會決議是增列80億，到這裡增加50倍，差距太大即便是2000億也是25倍，還是務實理性酌增一些，但不要差距太大，這樣會被認為「難道財政委員會的那群人都在睡覺嗎？」，最後決議，先保留此案，再討論一個數字。