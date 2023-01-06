慈濟醫院開辦減糖減脂計畫，預防糖尿病發生與延緩病況。歡迎社會大眾報名參與。（慈濟醫院提供）

研究顯示，肥胖與糖尿病有很強的關聯性。根據國民健康署資料顯示，18歲以上人口過重及肥胖百分比，花蓮列第一，而健康生活型態，對預防糖尿病與延緩疾病有很大幫助。花蓮慈濟醫院在健保署東區分署、縣衛生局支持下，將開辦糖尿病社區照護計畫，從飲食概念減糖、減脂、維持健康活動、生活型態等，全程免費，還有機會贏獎勵。

前國民健康署長、花蓮慈院教授王英偉指出，據美國的研究，10位有糖尿病前期的病人，有8人並不知道自己健康亮燈，但透過糖尿病預防計畫，已證實可以延緩或預防第二型糖尿病的發生；10年的追蹤成果，有3分之1高風險民眾延遲糖尿病發生，60歲以上高風險民眾更有近5成延緩了糖尿病發生。

王英偉指出，在全球糖尿病相關研究已有明確證據，沒有控制好糖尿病會造成心臟病、腎臟病、視力障礙等併發症，研究也證明，改變健康生活型態，糖尿病是可以預防，也可達到減脂減重的目標。

慈院表示，在《刺絡針》雜誌(The Lancet)2017年評比全球糖尿病控制成果，臺灣只有60分，鄰近的日本、新加坡都是100分。另外在臺灣國民健康署的資料顯示，花蓮是全國平均血糖、喝酒最高，肥胖、抽菸次高，若以18歲以上人口過重及肥胖百分比，花蓮排第一，王英偉指出，推動糖尿病控制以及糖尿病前期預防計畫已刻不容緩。

花蓮慈院職業醫學科及東區勞工健康服務中心教授劉鴻文也指出，糖尿病社區照護計畫很適合公司行號機構同仁參加，相互督促、勉勵，一起進行減糖減脂大作戰，建立新生活型態，遠離糖尿病，體重減下來，健康也會來。

可直接向職場護理人員或勞安同仁報名，東區勞工健康服務中心也提供03-8561825分機17260、12372諮詢服務。除了歡迎各職場機構報名，也呼籲民眾親朋好友相約參加；報名連結https://forms.gle/Dta3G1reX1LxrJrDA。