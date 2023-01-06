日系外資今天出具最新報告指出，由於蘋果iPad和MacBook在2023年的訂單需求前景疲軟，將導致的GIS-KY(6456)獲利下滑，將GIS評等由買進降至中立，目標價由101元降至84元。

GIS公布2022年12月營收降至90.72億元、月減19.7％、年減39.6％，2022年營收1254.61億元、年減5.2％。營收的下滑使得今天股價盤中重挫一度達半根停板。

日系外資今天出具報告認為，蘋果iPad和MacBook在2023年的訂單能見度轉趨疲弱，將iPad和MacBook的產量下調8％和21％至4800萬台和2050萬台。且新冠肺炎之後，在家辦公需求的下降將進一步影響蘋果2023年iPad和MacBook的生產訂單，此外，2024的iPad Pro改用OLED可能會改變GIS在12.9吋iPad Pro中的主導地位，將GIS的2023年、2024年獲利下調7％及9％。

GIS透過MegaSite解決方案維持iPad和MacBook業務中的強勢地位，使得去年下半年11吋和12.9吋iPad-Pro上市維持銷售動能，日系外資認為，GIS的MacBook LCM業務將繼續擴大市占率，但不足以抵消因iPad和MacBook需求前景疲軟而導致的獲利下滑。