台塑四寶預計下周於1月10日年報、季報以及單月營收，但已經有法人提前示警，受到上季EVA、PVC利差季減，加上轉投資美國OL-1持續閒置下，台塑(1301)單季恐由盈轉虧。

台塑去年第四季受到貨櫃海運塞港緩解，推動美國PE、PVC出口季增，加上大陸清零政策延長，拖累聚合物需求，EVA、PVC利差季減，預估台塑上季PE、PP、AA-NBA、AN-MMA工廠稼動率延續60%~80%低水準，EVA、PVC工廠降載下，台塑上季單季營業利益恐由盈轉虧；另外，轉投資台塑美國OL-1持續閒置，也拖累台塑美國及台塑烯烴美國轉投資收益季減，整體來說，法人保守預估，台塑在EVA、PVC利差下跌拖累下，去年單季獲利恐由盈轉虧。

展望本季，由於適逢農曆春節，故工作天數明顯減少，台塑營運恐依舊在谷底徘徊，但因大陸消費刺激政策下，內需回溫；EDC-VCM-PVC庫存去化完成，價格及利差重啟季增趨勢；以及天然氣成本下跌，支撐台塑美國轉投資收益季增，因此，本季台塑營業利益由虧轉盈。