全球經濟和股市面臨通膨、升息壓力，台股2022年走了一整年的空頭格局，讓許多少年股神一夕間走下神壇，甚至傳出有人在短短1年暴賺2億元，卻在3個月內全部輸光的案例。資深老手感嘆，多數投資人會失敗的原因，就是沒有找到屬於適合自己的投資方法。

台股歷經大起大落，從2020年初的12000點後因疫情爆發下跌到最低8500點，之後又快速反轉上漲到最高18000點，漲幅超過一倍，根據《財訊》報導，台股前一波上漲最大的贏家，其實幾乎清一色是不到40歲的年輕世代，一位年紀不到30歲的大億哥（化名）就是代表人物。

根據報導，大億哥從大學就開始投資，當時為自己賺進第1桶金約200萬元，後來加入當前最具規模的程式策略交易公司，學習各種量化、被動交易模型，因受惠疫情帶來的超級大多頭，他的財富在短短1年就迅速累積到2億元。然而，在台股多頭行情結束後，卻在毫無風險控管的心態下，短短三個月內將先前大賺的2億元輸光。

2022年全球面臨股災，大億哥不是單一案例，研究員出身、年紀不到30歲的傑克，在2019年貨櫃三雄10元左右價位買進，讓他嘗到股市翻倍的經驗，當時身價一度衝上千萬元。 但後來他放棄自己擅長的基本面研究，轉而結識市場百億大戶，也想跟他們的單、聽明牌，反而打亂了自己的投資節奏，不到一年時間就在網路上發表畢業文。

另一投資人阿倫，則靠著策略交易為自己贏得上億元身價，他透露常與多位年輕投資人交流，並分析多數投資人會失敗的原因，都是因為沒有找到屬於適合自己的方法，「有好的交易策略，卻沒有好的心態，其實都很難在股市存活下來。」